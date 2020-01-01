تشرين والوثبة في مواجهة قوية بالمرحلة 18 من الدوري الممتاز

جهينة نيوز:

تتجه أنظار عشاق الدوري الممتاز لكرة القدم للمواجهة المرتقبة بين تشرين المتصدر والوثبة الوصيف ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة التي تقام اليوم وتشهد ستة لقاءات أخرى.

فعلى ملعب خالد بن الوليد في حمص، يبحث الوثبة عن فوز ثمين يقلص به الفارق مع تشرين المتصدر والذي يبتعد عنه حتى الآن بفارق 4 نقاط فيما يسعى تشرين للابتعاد بالصدارة التي يتربع عليها برصيد 40 نقطة وتوسيع الفارق مجدداً ولا سيما بعد تعادله مع الجيش في المرحلة السابقة بهدفين لمثلهما.

وسيكون حطين، الثالث، بمواجهة الفتوة الحادي عشر على ملعب الباسل باللاذقية في طموحات متناقضة فالأول يسعى لفوز يواصل به المنافسة للاقتراب من الصدارة فيما يمني الفتوة النفس بفوز وإن كان صعباً للابتعاد عن فرق المؤخرة.

وفي مواجهة تبدو سهلة، يلعب الجيش الرابع مع الساحل الثاني عشر وذلك على ملعب الصالة الرياضية في طرطوس ويدخل الفريقان اللقاء بغايات مختلفة فالأول للاقتراب أكثر من المقدمة والثاني للهروب من شبح الهبوط.

ويواجه الاتحاد الخامس فريق جبلة الثالث عشر على ملعب البعث بجبلة الذي أكد مدربه سامر بستنلي أن فريقه يعتمد على أبناء النادي من فئة الشباب وسيسعى لتقديم أفضل ما لديه للخروج بنتيجة إيجابية ليتجاوز لاعبوه المشكلة الحقيقية التي يعانيها طوال الدوري وهي غياب اللاعب الهداف واللمسة الأخيرة والتي ظهرت بشكل واضح بالمباراة الأخيرة مع الطليعة.

ويلتقي الطليعة التاسع مع الكرامة السابع على الملعب البلدي في حماة.

ويواجه النواعير العاشر منافسه الجزيرة الرابع عشر والأخير على ملعب تشرين بدمشق.

ويلتقي في هذه المرحلة أيضاً الوحدة مع الشرطة على ملعب الفيحاء بدمشق في لقاء لن تؤثر نتيجته كثيراً في ترتيب الفريقين فالأول يحتل المركز السادس فيما يأتي الثاني ثامناً حيث يبحث الفريقان عن فوز لرفع معنوياتهما ولاسيما بعد تعادل الوحدة مع الجزيرة بهدفين لمثلهما وخسارة الشرطة أمام الاتحاد بهدفين من دون رد في المرحلة السابقة.

ويتصدر تشرين الدوري بـ 40 نقطة يليه الوثبـة بـ 36 نقطة وحطين ثالثا بـ 33 نقطة والجيش رابعا بـ 31 نقطة والاتحاد خامسا بـ 29 نقطة والوحدة سادسا بـ 27 نقطة والكرامة سابعا بـ 25 نقطة والشرطة ثامنا بـ 22 نقطة والطليعة تاسعا بـ 21 نقطة والنواعير عاشرا بـ 16 نقطة والفتوة بالمركز الحادي عشر بـ 15 نقطة والساحل في المركز الثاني عشر بـ 12 نقطة وجبلة في المركز الثالث عشر بـ 9 نقاط والجزيرة في المركز الرابع عشر والأخير بـ 6 نقاط.