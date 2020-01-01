روسيا.. 178 وفاة جراء كورونا خلال يوم وانخفاض لليوم الثالث في الإصابات الجديدة

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأربعاء عن تسجيل نحو 180 وفاة و8.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل انخفاضا طفيفا مقارنة مع معدلات اليوم السابق.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا في تقريرها اليومي وفاة 178 مصابا بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 182 وفاة في اليوم السابق، لتبلغ حصيلة ضحايا الوباء في عموم البلاد 5215 حالة وفاة.

وشهد معدل الإصابات اليومية بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في روسيا خلال اليوم الأخير انخفاضا طفيفا لليوم الثالث على التوالي، برصد السلطات الصحية 8536 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 8863 إصابة أمس الثلاثاء و9035 إصابة الاثنين و9268 إصابة الأحد.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة 432277، بما في ذلك 231105 حالة نشطة.

ويعود أكبر عدد من الوفيات والإصابات الجديدة (61 وفاة و1842 إصابة) إلى العاصمة موسكو التي تتصدر قائمة المناطق الروسية الأكثر تضررا بالجائحة بـ187216 إصابة مؤكدة، و 2685 حالة وفاة.

وتماثل 8972 شخصا للشفاء من فيروس كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 195957 شخصا.

وأجري في روسيا حتى الآن 11.4 مليون فحص لتشخيص الإصابات بالفيروس التاجي.

المصدر: RT