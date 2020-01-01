مهرجان القاهرة السينمائي يعلن فتح باب تسجيل الأفلام

جهينة نيوز:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فتح باب تسجيل الأفلام للمشاركة في الدورة 42 المقرر إقامتها خلال الفترة من 19 و28 تشرين الثاني 2020.

ويستقبل المهرجان طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم، بدءا من 1 حزيران وحتى 31 آب المقبل، عبر الموقع الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي.

وقال المنتج محمد حفظي، رئيس المهرجان، إن الظروف الصعبة التي فرضها فيروس كورونا على صناعة السينما في العالم تمثل تحديا كبيرا، فبالتالي فإن إقامة الدورة 42 هي في حد ذاتها رسالة مهمة للعالم أن لا حياة دون ثقافة أو فن.

وتابع: "إدارة مهرجان القاهرة ملتزمة تجاه المجتمع السينمائي بإقامة المهرجان إن أمكن ذلك، مع ضرورة التأقلم طبقًا للظروف بهدف إقامة دورة ناجحة وآمنة في نفس الوقت".

وأوضح أن إدارة القاهرة السينمائي تعمل منذ بداية أزمة كورونا وفق الإجراءات الاحترازية التي تقرها الدولة ومنظمة الصحة العالمية، على أن تتخذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة أثناء إقامة المهرجان، لضمان سلامة الجميع، سواء من فريق العمل أو المشاركين من صناع السينما، والجمهور أيضا.