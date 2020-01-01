رفضا للـ"مانحين".. یمنیون: السعودية تريد تجميل وجهها!

جهينة نيوز:

انطلقت على منصات التواصل الاجتماعي في اليمن حملة تحت عنوان: ادعموا اليمن برفع الحصار"، رفضاً لـ"مؤتمر المانحين لليمن" الذي تستضيفه السعودية بهدف تجميل وجهها الإجرامي القبيح من جرّاء شن العدوان على اليمن.

وأكد منظمو الحملة أن الحملة تهدف إلى كسر استمرار الغطاء الأممي والدولي للعدوان والحصار على اليمن.

وفور انطلاق الحملة على "تويتر" وسائر منصات ووسائل التواصل الاجتماعي، أعرب الكثير من الناشطين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر منشورات وتغريدات ارفقوها بوسم #ادعموا_اليمن_برفع_الحصار، عن تضامنهم وتعاطفهم مع الشعب اليمني الذي يتعرض لحصار خانق وظالم من جرّاء العدوان السعودي الغاشم على اليمن، معتبرين مشاركة منظمة الأمم المتحدة بحملة دعاية وتسويق في مؤتمر المانحين لليمن، تحولها إلى شريك فعلي في قتل اليمنيين وحصارهم وتجويعهم.