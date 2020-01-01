الدولار يتراجع امام العملات الاخرى

جهينة نيوز:

تراجع الدولار أمام معظم العملات اليوم في ظل سعي المستثمرين لتعزيز حيازاتهم من الاصول عالية المخاطر.

وذكرت رويترز ان الدولار الاسترالي صعد لاعلى مستوى في خمسة أشهر مقابل نظيره الامريكى فيما زاد اليورو لذروة ثلاثة أشهر تقريبا بفضل امال في أن يدعم صانعو السياسات أضعف الاقتصادات بمنطقة اليورو عبر شراء دين لابقاء العائدات منخفضة.

كما نزلت العملة الامريكية أمام الجنيه الاسترليني والين والفرنك السويسري فيما يتابع المستثمرون الاحتجاجات الضخمة ضد العنصرية التي تمتد في أنحاء الولايات المتحدة.

وارتفع الدولار الاسترالي أكثر من واحد بالمئة أمام نظيرة الامريكي الى 6982ر0 دولار أمريكى وهو أعلى مستوى منذ الثالث من كانون الثاني الماضي فيما زاد الدولار النيوزيلندي الى 6430ر0 دولار أمريكي وهو أعلى مستوى منذ التاسع من اذار الماضي.

ونزلت العملة الامريكية لاقل مستوى في شهر مقابل الاسترليني عند 2615ر1 دولار وارتفع اليورو الى 1205ر1 دولار اليوم مقتربا من ذروته في 16 اذار الماضي.

ونزلت العملة الامريكية الى 51ر108 ينات متراجعة عن أعلى مستوى في شهرين الذي سجلته في التعاملات الاسيوية اليوم.