بسبب خلاف.. طفل يقتل والده في اللاذقية

جهينة نيوز:

أوقفت عناصر فرع الأمن الجنائي في محافظة اللاذقية طفلاً في الثالثة عشرة من عمره، بعد إقدامه على قتل والده بسلاح ناري.

وفي تفاصيل الحادثة، بحسب وزارة الداخلية السورية، أحيلت إلى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية حادثة انتحار شخص يبلغ من العمر 45 سنة بإطلاق النار على نفسه أمام منزله بحي الدعتور، وبعد التحري والتحقيق من قبل الشرطة وبالكشف على مسرح الجريمة وجمع المعلومات تبين وجود تناقض بين أقوال ابن الضحية (مواليد 2007) وأقوال أصدقائه حول مكان وجوده أثناء وقوع الجريمة تم الاشتباه بهذا الحدث وإحضاره لمركز الفرع، وبالتحقيق ومواجهته بالأدلة اعترفه بقيامه بقتل والده عمداً مستخدماً بارودة روسية عائدة لوالده وإصابته بمنطقة الصدر والكتف بطلقات نارية عدّة وهروبه من شرفة المنزل الخلفية واختبائه لدى أحد أصدقائه لإبعاد الشبهات، وذلك بسبب خلافات عائلية فيما بينهما.

وتم اصطحاب الحدث ـ الطفل ـ إلى مكان الجريمة وقام بتمثل الجرم بحضور هيئة الكشف الطبي والقضائي وسيتم تقديمه للقضاء أصولاً.