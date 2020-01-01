مدرب ليفربول يعد عشاق فريقه بالاحتفال باللقب عندما تصبح الظروف امنة

جهينة نيوز:

عبر المدرب الالمانى لنادى ليفربول الانكليزى يورغن كلوب عن شغفه لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز بعد توقف لنحو ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ووعد بالاحتفال باللقب المنتظر عندما تصبح الظروف امنة.

ويحتاج ليفربول الى فوزين من أجل ضمان لقبه الاول فى الدورى الانكليزي لكرة القدم منذ 1990/.

وتتصدر تشكيلة كلوب الترتيب بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب في اخر موسمين وكانت على مشارف ضمان اللقب حسابيا قبل اندلاع أزمة كورونا وتعليق المنافسات في اذار الماضي.

وحتى يمكن لليفربول ضمان اللقب بفوزهم في مباراتهم الاولى بعد العودة اذا خسر سيتي أمام أرسنال في مباراتين مبكرتين مقررتين في ال17من حزيران وذلك قبل أول جولة كاملة في نهاية الاسبوع.

وشدد كلوب على اقامة احتفال كبير بعد الفوز باللقب المحلى حتى لو بعد أشهر عدة من انتهاء الدوري موضحا أنه اذا تم احراز سنقيم الاحتفال الممكن داخليا ومع كل جماهيرنا عندما تسمح الامور بذلك.

ويبحث ليفربول أيضا عن تحطيم الرقم القياسي لعدد النقاط المسجلة في موسم واحد في البطولة والمسجل باسم سيتي /100 نقطة/ قبل موسمين حيث يبلغ رصيده راهنا 82 نقطة ولديه 27 متاحة .