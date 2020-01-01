الاحتلال يقتحم "شعفاط" ويستهدف الصيادين والمزارعين في غزة

جهينة نيوز:

اقتحمت وحدة "اليمار" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الأربعاء، مناطق عدّة بمدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إنّ وحدة "اليمار" اقتحمت مخيم شعفاط، ووجدت في شوارع ومناطق عدّة، وتقوم بعمليات تفتيش واسعة بالمخيم.

هذا وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق من جراء مواجهات اندلعت بعد منتصف الليل في مخيم العروب شمال الخليل بالضفة المحتلة، فيما اعتقلت اثنين من الفارعة بطوباس.

إلى ذلك، ذكرت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال المتمركزة بالبرج العسكري المقام على مدخل المخيم، أطلقت خلالها الغاز المسيل للدموع صوب الفتية والمحال التجارية، ما أدى الى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وفي مخيم الفارعة جنوب طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين فلسطينيين اثنين.

من جهة أخرى، استهدفت قوات الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، مراكب الصيادين وأراضي المزارعين شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، وفتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه الحدود البرية والبحرية لقطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن الزوارق الحربية استهدفت مراكب الصادين قبالة سواحل مناطق الواحة والسودانية شمال غرب القطاع، ولاحقت مراكب الصيادين في حدود 4 أميال بحرية.

فيما أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين ورعاة الأغنام قبالة مناطق شرق كل من خانيونس ودير البلح جنوب ووسط القطاع، إلى جانب مناطق من حدود شرق مدينة غزة.