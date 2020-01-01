لبنان يبلّغ سفراء الدول الكبرى رفضه أي تغيير في اليونيفيل

جهينة نيوز:

شدد وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي على أهمية اجتماع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، مع سفراء الدول الكبرى، قائلاً إنّ هذا الاجتماع سيكون في حدّ ذاته رسالة عن جدّية الموقف اللبناني في ما يخصّ دور قوات اليونيفيل في الجنوب، إضافة إلى أنّ اللحظة مهمة جداً.

وفي حديث لصحيفة "الجمهورية"، أضاف حتي: لبنان سيبلّغ سفراء الدول الكبرى موقفه الثابت من رفضه أي تغيير في عديد القوى الدولية أو في مهماتها، كاشفاً عن أنّ سبب الاجتماع هو أنّ لبنان استشف من مناقشات الأمم المتحدة بعد المحاولات والطروحات الهادفة إلى إحداث تغيير ما في لبنان أو إضعاف الموقف اللبناني، لذلك أردنا أن نبلّغ السفراء موقف لبنان الثابت والجديد حيال هذا الأمر