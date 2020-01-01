الحرارة أدنى من معدلاتها وأمطار متوقعة في الساحل

جهينة نيوز:

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر تكون مصحوبة بالرعد أحياناً في المنطقة الساحلية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل ويكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة مع فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر على المرتفعات الساحلية.

درجات الحرارة المتوقعة أيام….

الأربعاء الخميس الجمعة

دمشق 29 /17 31 /18 34 /20

القنيطرة 23 /13 25 /15 28 /17

درعا 20 /17 34 /19 35 /21

السويداء 28 /15 30 /17 32 /19

حمص 25 /13 28 /16 30 /18

حماة 26 /15 30 /18 32 /20

الحسكة 31 /18 32 /20 34 /22

اللاذقية 24 /20 27 /17 29 /19

طرطوس 23 /19 26 /21 28 /23

حلب 26 /16 29 /16 31 /20

ادلب 25 /16 28 /16 30 /20

دير الزور 30 /20 32 /22 34 /24

الرقة 28 /20 30 /22 32 /23