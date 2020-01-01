لجنة المتابعة الوزارية: مهلة شهر لإنجاز إجراءات التعاقد لتنفيذ المشاريع الخدمية

جهينة نيوز:

شدد رئيس لجنة المتابعة الوزارية لمحافظة حلب وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس على أهمية الإسراع في إنجاز إجراءات التعاقد مع شركات القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية التي تم إقرارها خلال جلسة الحكومة الأخيرة في مدينة حلب، وتم خلالها رصد مبلغ /148/ مليار ليرة لمشاريع محافظة حلب، من خارج الموازنة العامة للدولة.

وأوضح الوزير خلال لقائه مساء امس/ الثلاثاء/ مع مديري المؤسسات والشركات العامة في حلب أن الحكومة أقرّت إعطاء الأولوية بصرف الاعتمادات لمحافظة حلب بناءً على توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد، واهتمامه البالغ بالمحافظة وخصوصيتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مبيناً أنه لا مبرر لأي جهة أو مديرية التأخر بالدراسات وإجراءات التعاقد تحت مبرر الإجراءات الاحترازية للتصدي لفايروس كورونا، وأكد أنه ستتم محاسبة الإدارات المقصرة في تقديم الأضابير اللازمة لتنفيذ المشاريع المطلوبة خلال مدة أقصاها مطلع الشهر القادم.

بدوره أكد محافظ حلب حسين دياب وأمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي ضرورة مواكبة الاهتمام الحكومي بالمحافظة والإسراع باتخاذ الخطوات اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الخدمية في المدينة والريف، والتي من شأنها رفع سوية الخدمات بالمحافظة، موضحاً أنه ستتم محاسبة الإدارات المقصرة

حضر الاجتماع وزراء / الداخلية – الكهرباء – المالية – الاقتصاد – الإسكان – الصناعة والسياحة