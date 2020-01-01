كيان العدو يعيّن سفيرة جديدة له في مصر

الأربعاء, 3 حزيران 2020 الساعة 10:09 | سياسة, عربي

كيان العدو يعيّن سفيرة جديدة له في مصر

جهينة نيوز:

عُينت أميرة أورون، سفيرة جديدة لكيان العدو الإسرائيلي في مصر، وذلك بعد أكثر من عام على انتظار موافقة حكومة العدو على تعيينها في هذا المنصب.

ووقع وزير خارجية العدو، غابي أشكنازي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تعيين أميرة أورون سفيرة جديدة في مصر، على أن يقدم التعيين للموافقة الحكومية يوم الأحد المقبل.

يذكر أن أميرة أورون تملك خبرة طويلة في العمل الدبلوماسي، إذ شغلت مناصب متنوعة في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وستكون أول امرأة تشغل منصب سفير العدو في مصر، وتعيين أورون هو أول مهمة أنجزها وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، غابي أشكنازي.

وخدمت أورون سابقاً في مصر، وكانت المشرف المؤقت لسفارة العدو الصهيوني في أنقرة بتركيا، كما عملت في الماضي كمتحدثة باسم وزارة الخارجية لوسائل الإعلام العربية.


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