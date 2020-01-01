أبراج 3 حزيران مع سمر عمران

جهينة-خاص؛

مولود 3 حزيران: يملك نظرة إيجابية للحياة ويبحث عن الحق والإخلاص في الحب.. مسؤول وغير حاقد ويعيش حياته بجدية .. حكيم وصادق.

في الفترة القادمة، ترتقي سلم النجاح واحسب خطواتك جيداً وهناك نقل ملكية وتغيير مفاجئ بالعمل.. سنة جميلة فيها عمل ثان وانفراج وترقية وأمر يهمك قد تحصل عليه إن كان وضعك يسمح بذلك.

الحمل:

تستقبل الفرص وتركز على أمورك المالية والإدرية.. نهار للقوة والتغيير والتنفيذ ودفع الفواتير والرجوع إلى الماضي مجهودك الشخصي يمهد للنجاح.

الثور:

لاتجعل إحباطك يؤثر على الشركاء ولاتنغلق على نفسك بل ابحث عن الشركاء لتتمكن من اجتياز هذه الأوقات الصعبة.. للبعض عقد اتفاق ومد جسور تواصل ولاتخرب عليك عملك.

الجوزاء:

عمل كثير وتراكم وتنقل وتتعرض لازعاج من أحد الزملاء.. ربما يحمل لك النهار بعض القلق والتوتر لذلك حافظ على هدوئك واعتن بصحتك ولاتتسبب لنفسك بالخسائر.

السرطان:

نهار جيد واستغل إمكانيات الذهنية وطاقاتك الايجابية.. لهو وسهر ولقاء معنوي وهدف تحارب من أجله.. استعد صورتك وخبر يخص الأولاد وتغيير في الشكل أو الديكور.

الأسد:

ركّز على الأمر المالي والشخصي وتتحدث بأمر عقاري.. فترة اجتياز لذلك ثق بإمكانياتك واستغل النهار بدعم عائلي ولاتدع المشكلات تؤثر على عملك.

العذراء:

نهار جيد ومتسارع ويحمل حركة وتنقل واتصال وأصدقاء يدعمونك ويوم جيد للدراسة لمن هو طالب.. تعبّر عن رأيك لتصل إلى نتائج إيجابية..

الميزان:

نهار قوي ومناسب لحل المشكلات المادية وتجاوز الصعوبات في العمل.. أنت حساس جداً وتميل إلى المبالغة في المصاريف ومكسب مادي.. لكن توخى الحذر بمصاريفك لأن اليوم يظهر لديك مصروف طبي أو مهني.

العقرب:

القمر في برجك وشعبيتك تتصاعد والأجواء داعمة وتغييرات على الصعيد الخارجي تدلل نفسك والحظ إلى جانب .. وتستطيع اتخاذ القرار على الصعيد العاطفي والشخصي والرومانسي.

القوس:

حاول أن تكون هادئاً وقم بعملك العادي .. يوم فيه خيبات أمل ومجازفات.. لاتهمل نفسك.

الجدي:

نهار جيد ونشيط واحتفال بأفكارك ولقاء الأصدقاء وتلتقي صديق قديم أو وجه جديد.. متفاعل ومتفائل اليوم وأهدافك أصبحت واضحة أكثر من السابق.

الدلو:

يوم للعمل ومسؤوليات جديدة.. تقابل ممواقف لايمكن تجاوزها إلا بالصبر وتوخى الحذر لأنك قد ترتكبت أخطاء مع المسؤولين عنك وقد يعلو صوتك بسب بخلاف بوجهات النظر.

الحوت:

الأمور لمصلحت استغل النهار لاتصال أو سفر وتنجح على صعيد الأصدقاء وربما هناك زوّار وقد تغيّر بمسارك.. قوي قلبك لأن النهار لمصلحتك.