سلطات نيويورك تمدد حظر التجوال حتى نهاية الأسبوع

جهينة نيوز:

أعلن عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو تمديد حظر التجوال الليلي في أكبر المدن الأمريكية حتى نهاية الأسبوع وسط تصاعد موجة الاحتجاجات ضد عنصرية الشرطة الأمريكية.

وقال دي بلاسيو خلال مؤتمر صحفي اليوم “سنتخذ خطوات فورية لضمان السلام والنظام اليوم وطوال الأسبوع في نيويورك.. سنقوم بتمديد حظر التجول حتى نهاية الأسبوع”.

ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز فرض دي بلاسيو حظر تجول ليلي في المدينة اعتباراً من يوم أمس على خلفية اتساع رقعة المواجهات بين المتظاهرين والشرطة.

ويأتي الإعلان عن فرض حظر التجول في وقت انطلقت فيه تظاهرات جديدة في العديد من المدن الأمريكية للتعبير عن الغضب إزاء وحشية الشرطة والعنصرية في البلاد واحتجاجاً على مقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد على يد شرطة مينيابوليس.