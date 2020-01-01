دبابات وجنود العدو الإسرائيلي ينتهكون الحدود اللبنانية

جهينة نيوز:

جدد العدو الإسرائيلي خرقه السيادة اللبنانية حيث انتهكت دباباته وجنوده اليوم الحدود اللبنانية متخطية السياج التقني في منطقة كروم الشراقي شرق بلدة ميس الجبل الحدودية في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن نحو 20 عنصراً من قوات العدو الإسرائيلي اجتازوا الخط التقني عند محلة كروم الشراقي بخراج ميس الجبل في ظل حراسة ومواكبة آليات ودبابات ميركافا الإسرائيلية وسط استنفار للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاولت يوم الجمعة الماضي خطف راع لبناني بجبل الشحل في خراج بلدة شبعا قضاء حاصبيا في الجنوب اللبناني.