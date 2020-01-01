الخارجية الصينية: الوضع على الحدود بين الصين والهند مستقر بشكل عام وتحت السيطرة

الثلاثاء, 2 حزيران 2020 الساعة 21:30 | سياسة, عالمي

الخارجية الصينية: الوضع على الحدود بين الصين والهند مستقر بشكل عام وتحت السيطرة

جهينة نيوز:

ذكر تشاو لي جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي اليوم (الاثنين)، أن الصين والهند حافظتا على قنوات دبلوماسية وعسكرية سلسة للتواصل بشأن قضايا المناطق الحدودية، بينما يتسم الوضع العام بأنه مستقر وتحت السيطرة.

وأضاف المتحدث "فيما يتعلق بقضية الحدود بين الصين والهند، دأبت الصين على متابعة جدية حقيقية للتوافق الذي توصل إليه زعيما البلدين، والالتزام الصارم بالاتفاقات الموقعة، كما ظلت ملتزمة بحماية سيادة وأمن الأراضي الوطنية، فضلا عن الحفاظ على السلام والاستقرار في المناطق الحدودية".

وأشار إلى أنه يؤمن بإمكانية حل القضايا بين البلدين بشكل مناسب من خلال المفاوضات.


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