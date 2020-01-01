الكشف عن إصابة 5 لاعبين من برشلونة بكورونا

جهينة نيوز

فجّرت تقارير إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل في الساعات الماضية بالكشف عن أن عددا من لاعبي فريق برشلونة أظهرت نتائج التحاليل الخاصة بهم، أنهم إيجابيين للفيروس التاجي.

فبحسب ما نقلت إذاعة راديو "راك 1" الإسباني، قد تعرض خمسة من لاعبي فريق برشلونة واثنين من الطاقم الفني للفريق للإصابة بفيروس كورونا، حيث كانت نتائج التحاليل الخاصة بهم في أول فحص دم في بداية انتشار الوباء إيجابية للفيروس التاجي.

وبحسب الإذاعة، فقد ثبت بالفعل إصابة اللاعبين، ولكن تم شفاؤهم جميعا، وهم اليوم على استعداد لاستئناف بطولة الدوري مع باقي زملائهم بلا أي مشكلة.

وأوضح التقرير أن هذه المعلومات لم تخرج من نادي برشلونة أو تقارير رابطة الليغا، وأنه كان هناك مخاوف لدّى مسؤولي برشلونة فقط من أنه مع استئناف التدريبات، قد يكون هؤلاء اللاعبين أكثر حساسية للإصابة من جديد بالفيروس التاجي.

وشهد مران الفريق، الاثنين، عودة المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي لتدريبات البارسا من جديد بشكل طبيعي بعد فترة غياب طويلة للإصابة، فيما عانى أنسو فاتي من ألام في الأوتار، واضطر إلى الغياب كإجراء وقائي.

وسيخوض برشونة لقائه الأول بعد استئناف البطولة بلقاء يجمعه مع ريال مايوركا، في الوقت الذي يتصدر فيه ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن ملاحقه ريال مدريد.