احذر.. هذه الصورة قد تعطل هاتفك الذكي اذا وضعتها خلفية - صورة

جهينة نيوز:

أبلغ عشرات المستخدمين على منصة تويتر عن مشكلة تتعلق بتعيين هذه الصورة كخلفية في هاتفك الذكي حيث يمكن أن تؤدي إلى تعطيله فورا، ويصبح الهاتف غير قادر على العمل.

وتم اختبار هذه الصورة على هاتف (Mate 20 Pro) وهاتف غوغلبيكسل 2 اللذين تم تعطيلهما بشكل مباشر بعد تعيين الصورة في الخلفية، وفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية.

وليس من الواضح سبب حدوث ذلك، لكن بالنظر إلى أن الصورة تحدث في أجهزة من علامات تجارية متعددة، بما في ذلك غوغل، فمن المحتمل أن تتعارض الصورة إلى حد ما مع مشكلة أساسية في نظام التشغيل أندرويد، كما من الممكن أيضًا أنه تم تصميم هذه الصورة خصوصًا للاستفادة من ثغرة موجودة في نظام أندرويد.

ورغم المحاولات المتتالية لتشغيل الهاتف إلا أن الأمر لم ينجح في تخطي شاشة رمز الأمان، حيث تتم إعادة تشغيل الهاتف باستمرار، في النهاية، عرض هاتف بيكسل 2 رسالة تفيد بأن الهاتف لا يمكنه البدء بعملية التمهيد وعرض خيار المحاولة مرة أخرى ثم خيار إعادة ضبط الجهاز بحسب إعدادات المصنع.

وأدت إعادة ضبط الهاتف الذكي باستخدام إعدادات المصنع إلى إعادة جهاز بيكسل 2 إلى طبيعته، ولكن من الواضح أن هذا يعني فقدان جميع البيانات الموجودة في الهاتف، كما أبلغ العديد من المستخدمين على تويتر عن هذه الصورة، كما نشر (Sebastian) مقطع فيديو يوضح المشكلة.