مطلب بتعويض ذوي البشرة السوداء في الولايات المتحدة بـ 14 تريليون دولار على العبودية

جهينة نيوز:

طالب روبرت جونسون، الملياردير الأمريكي من أصل إفريقي، سلطات بلاده دفع تعويضات للسكان ذوي البشرة السوداء، بقيمة 14 تريليون دولار، بهدف الحد من عدم المساواة العرقية في البلاد.

ولفت رجل الأعمال الامريكي الى إن الأموال المتأتية من التعويضات، ستخصص لتطوير "أعمال السود التجارية" وتحفيز الاقتصاد.

وقال جونسون في هذا السياق: "لقد مرت أكثر من 200 عام على العبودية، ولم يتم دفع أي تعويض عنها".

وبيّن أن قلة المال لدى الأمريكيين من أصل إفريقي في الوقت الراهن، تتيح لهم فرصا أقل للحصول على التعليم، الذي هو بمثابة "القوة الدافعة الرئيسة وراء تراكم الدخل والثروة".

ويتزامن هذا التصريح مع الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت في الولايات المتحدة بعد مقتل الأمريكي من أصول إفريقية، جورج فلويد، الأسبوع الماضي، أثناء اعتقاله في مدينة مينيابوليس.

المصدر: iz