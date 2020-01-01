المركزي: عدم نقل مبالغ تزيد على 5 ملايين ليرة بين المحافظات برفقة مسافر

جهينة نيوز:

أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً أهاب فيه بالمواطنين عدم نقل الأموال بالليرة السورية بين المحافظات “برفقة مسافر” لمبالغ تزيد على خمسة ملايين ليرة سورية والعمل على تحويلها عن طريق المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة العاملة في سورية مشددا على ضرورة التقيد تحت طائلة المسؤولية.

ويأتي هذا التعميم اليوم بناء على “الإجراءات التي اتخذها المركزي إثر قيامه بعدد من الجولات والمهام الميدانية على شركات الحوالات المالية الداخلية وحرصاً منه على سلامة المواطنين وأموالهم وتجنباً لتعرضهم لأي مخاطر محتملة أثناء عمليات نقل الأموال”.