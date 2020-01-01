الاتحاد الاوروبي يعرب عن اسفه للاستخدام المفرط للقوة في امريكا و المانيا تعتبر الاحتجاج السلمي مشروع

جهينة نيوز:

بعد مرور أسبوع على الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة تعبيراً عن الغضب على جريمة مقتل الرجل الأميركي من أصول إفريقية جورج فلويد على يد الشرطة الأميركية والقمع الذي واجهت به الشرطة هذه الاحتجاجات أعرب الاتحاد الأوروبي عن “أسفه للاستخدام المفرط للقوة من قبل رجال الشرطة ضد المحتجين”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل قوله اليوم خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: “هنا في أوروبا على غرار شعب الولايات المتحدة نحن مصدومون إزاء وفاة جورج فلويد.. أعتقد أن كل المجتمعات يجب أن تبقى متيقظة أمام الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن”.

ووصف بوريل قضية وفاة جورج فلويد بـ “المحزنة جداً” داعياً إلى “وقف تصعيد التوتر في الولايات المتحدة”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد أمس باستخدام القوة القصوى ضد المحتجين المشاركين في المظاهرات المناهضة لعنصرية الشرطة الأميركية والتي عمت مختلف المدن بعد جريمة قتل فلويد خنقاً على أيدي الشرطة.

وفي سياق متصل صف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم التظاهرات السلمية في الولايات المتحدة بعد مقتل الأميركي من أصول أفريقية جورج فلويد بأيدي الشرطة الأميركية بعد توقيفه بـ “المفهومة والأكثر من مشروعة”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ماس قوله في برلين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا: “بالنسبة لنا القاعدة هي أن الاحتجاج السلمي يجب أن يكون دائما ممكنا” مضيفا: “أريد أيضا أن أعرب عن أملي في ألا تؤدي هذه التظاهرات السلمية إلى مزيد من العنف والأهم من ذلك آمل أن تجعل هذه التظاهرات الأمور مختلفة في الولايات المتحدة”.

وأشار ماس إلى أن مكتبه سيتصل بمكتب نظيره الأميركي للوقوف على ظروف مهاجم الشرطة في مينيابوليس مراسل محطة دويتشه فيله الألمانية أثناء تغطيته تظاهرة فيها وقال: “يجب أن يتمكن الصحفيون من القيام بعملهم دون أن يشكل ذلك تهديدا لسلامتهم.. ويجب على الدول الديمقراطية أن تلتزم بأعلى المعايير لحماية حرية الصحافة”