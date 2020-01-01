شاهد ..ناشطة أمريكية لا تتحدثوا عن النهب فهو صنيعتكم ..الحل بمحاسبة رجال الشرطة في كل المدن الأمريكية

الثلاثاء, 2 حزيران 2020 الساعة 16:55 | سياسة, عالمي


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