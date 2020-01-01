تفكيك أكثر من 700 لغم وعبوة ناسفة شرق السلمية بريف حماة

جهينة نيوز:

خلال متابعتها لعمليات تمشيط وتأمين المناطق المحررة من الارهاب فككت الجهات المختصة أكثر من /700/ لغم وعبوة ناسفة من مخلفات الارهابيين في المنطقة الممتدة شرق مدينة السلمية بريف حماة.

وذكرت سانا أن أكثر من /700/ لغم وعبوة ناسفة من مخلفات الارهابيين فككتها الجهات المختصة خلال عمليات التمشيط التى تقوم بها في محيط طريق اثريا ضمن المنطقة الممتدة شرق مدينة سلمية بريف حماة.

وعمدت التنظيمات الارهابية فى كل المناطق التى دخلت اليها الى زرع المفخخات والالغام والعبوات الناسفة قبل اندحارها حيث تعمل عناصر الهندسة في الجيش العربى السورى على تطهير المناطق المحررة تباعا لتأمين الطرق الواصلة بين المدن والبلدات وضمان عودة المهجرين الى منازلهم.