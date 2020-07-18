التعليم العالي: امتحان هندسة العمارة الموحد في 18 و 25 تموز القادم

جهينة نيوز:

حدد مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد امتحان هندسة العمارة الموحد /دورة تموز 2020/ لطلاب السنة الخامسة في كليات الهندسة المعمارية بالجامعات السورية /الحكومية والخاصة/ قيد

التخرج والراغبين بالتقدم لمفاضلة الدراسات العليا يومي ال/18 وال25/ من تموز القادم فى مراكز جامعات /دمشق وحلب وتشرين والبعث وحماة/.

وبين المركز في اعلان له اليوم أن امتحان يوم السبت /18/7/2020 سيكون عمليا وخصص له 75 درجة فى مجال التصميم المعماري ولمدة أربع ساعات من الساعة العاشرة وحتى الثانية ظهرا فيما سيكون

امتحان يوم /25/7/2020 كتابيا لمدة ساعة وخصص له 100 درجة وفق المعايير المرجعية الاكاديمية الوطنية /النارس/ التي تحدد الحد الادنى من المعرفة والمهارات العملية وهي من نموذج الاسئلة متعددة الخيارات.

وأشار المركز الى أن امتحان يوم السبت /25/7/2020 سيشمل أيضا امتحانا عمليا لمدة ساعتين ونصف الساعة خصص له 25 درجة وستكون الاسئلة ذات طابع معيارى لتقييم مستوى المعرفة والفهم ومقدرة الطالب على تحليل القضايا وحلها في مجال الهندسة المعمارية.

ووفق الاعلان يخضع للامتحان جميع طلاب كليات الهندسة المعمارية في الجامعات /الحكومية والخاصة/ المستجدين والقدامى الذين لم يتبق لديهم سوى 12 ساعة معتمدة أو 4 مقررات دراسية /اضافة الى مشروع التخرج/ لعام /2020/.