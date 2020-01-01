ارتفاع العجز التجاري التركي الى نحو 79 % في ايار الماضي

جهينة نيوز:

ارتفع العجز التجاري التركي الى 7ر78 بالمئة على أساس سنوى ليبلغ 36ر3 مليارات دولار في أيار المنصرم وفقا لنظام التجارة الخاص.

ونقلت رويترز عن بيانات لوزارة التجارة في النظام التركي قولها اليوم ان الواردات انخفضت2ر28 بالمئة الى 79ر12 مليار دولار بينما انكمشت الصادرات 8ر40 بالمئة الى 43ر9 مليارات دولار في أيار الماضي وفقا لنظام التجارة الخاص.

وكان العجز التجاري التركي ارتفع 67 بالمئة على أساس سنوي خلال شهر نيسان الماضي.

ويأتي هذا العجز في وقت تشهد فيه العملة التركية تدهورا بسبب الاوضاع السياسية والامنية المتردية في البلاد وخاصة خلال الفترة الاخيرة جراء الاجراءات القمعية التي يمارسها نظام رجب طيب أردوغان بذريعة المحاولة الانقلابية في منتصف تموز 2016 فضلا عن سوء ادارة الازمة جراء وباء كورونا والتي أدت جميعها الى ارتدادات اقتصادية بينها تراجع السياحة والاستثمارات وانخفاض ايرادات البلاد من النقد الاجنبي