التربية توافق على تعيين عدد من المواطنين ذوى الاعاقة وتعديل أوضاع عدد من العاملين واعادة عدد منهم الى العمل

جهينة نيوز:

وافقت وزارة التربية اليوم على التعيين والتعاقد مع /34/ مواطنا من ذوي الاعاقة لدى مديرية التربية في محافظات /دمشق وطرطوس ودرعا ودير الزور/ ضمن نسبة /4/ بالمئة المخصصة لذوى الاعاقة.

وذكرت الوزارة فى بيان انها وافقت على تعديل أوضاع /82/ عاملا لدى مديريات التربية في محافظات /حمص وادلب وطرطوس واللاذقية وحلب ودير الزور والقنيطرة/ لافتا الى انها وافقت أيضا على

اعادة /116/ مواطنا بوظائف مختلفة الى العمل لدى مديريات التربية في محافظات /دمشق وريف دمشق وحمص وحماة وادلب وحلب واللاذقية وطرطوس والرقة ودير الزور ودرعا والسويداء والقنيطرة.

ولفتت الوزارة الى انه يمكن للراغبين للاطلاع على الاسماء بالدخول الى موقع الوزارة الالكتروني.