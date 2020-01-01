نقل الفنانة رجاء الجداوي إلى غرفة العناية المركزة

الثلاثاء, 2 حزيران 2020 الساعة 14:43 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

نقل الفنانة رجاء الجداوي إلى غرفة العناية المركزة

جهينة نيوز:

نقلت الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى العزل في الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، إثر شعورها بضيق في التنفس وصداع وهبوط وعدم القدرة على التنفس بشكل جيد،بحسب صحيفة اليوم السابع المصرية .

وكانت رجاء الجداوي أكدت، أمس الاثنين، أنها لا تعرف موعد مغادرتها المستشفى بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، إلى أن عملية شفائها تتم ببطء ولكن حالتها الصحية - رغم قصر نفسها الآن – تتحسن إلى الأفضل.

وقالت الفنانة المصرية في تسجيل صوتي: "أنا بخير وأتحسن وإن كان ببطء، لكن نفسي أصبح قصيرا، الحمد لله على كل شيء".

وأصيبت الفنانة المصرية الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل في محافظة الإسماعيلية يوم 24 مايو/ أيار المنصرم.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا