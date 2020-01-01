بالاسماء.. توقيف عدد من شركات الحوالات المالية عن تقديم خدمة الحوالات الداخلية

جهينة نيوز:

بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تعميما طلبت فيه من شركات الحوالات المالية “إرسال-حافظ -فرعون-شامنا-آراك- ماس” التوقف عن تقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية في جميع فروعها وعدم استلام أو تسليم أي حوالة اعتبارا من اليوم تحت طائلة إلغاء الترخيص الممنوح.

ووفق التعميم الذي نشرته سانا اليوم طلبت الهيئة من الشركات تزويدها بكل الحوالات المرسلة والمستقبلة للأشهر الثلاثة الأخيرة لتدقيقها والتأكد من التزام الشركات بالتعليمات النافذة من كل الجهات الإشرافية.

وأوضحت الهيئة أن التعميم جاء بناء على كتاب مصرف سورية المركزي المتضمن مخالفة هذه الشركات للقرارات الناظمة لعملها وتكرار هذه المخالفات.