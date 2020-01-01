إصابة 4 رجال شرطة في إطلاق نار في سانت لويس الأمريكية

جهينة نيوز:

أصيب أربعة من رجال الشرطة اليوم الثلاثاء بطلقات نارية خلال أعمال شغب في مدينة سانت لويس، بولاية ميسوري الأمريكية.

ووفقا لصحيفة "سانت لويس ديسباتش" الأمريكية قام محتجون بإطلاق النار على الشرطة المحلية بعدما استخدمت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المتظاهرين.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة لليوم الرابع على التوالي موجة احتجاجات واسعة، وقعت خلالها مواجهات بين المتظاهرين ورجال الشرطة الأمريكية وكر وفر، كما تخللتها أعمال شغب وسلب ونهب، على خلفية مقتل رجل من أصول أفريقية يدعى جورج فلويد على يد رجل شرطة أبيض.

ودعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب السلطات المحلية في الولايات إلى أن تكون أكثر صرامة في التعامل مع المحتجين، مهددا باستخدام "القوة العسكرية غير المحدودة" في حال اقتضت الضرورة ذلك.

كما توعد ترامب من وصفهم بمنظمي الفوضى في البلاد ومنظمة "أنتيفا" بسنوات طويلة في السجن، بعد المظاهرات التي اندلعت في أرجاء البلاد.