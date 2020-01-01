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شاهد ..الأهالي وعناصر من الجيش العربي السوري يعترضون رتلا لقوات الاحتلال_الأمريكي بريف الحسكة
الثلاثاء, 2 حزيران 2020 الساعة 13:58 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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