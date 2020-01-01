بالتوازي مع اقتحام جبل المكبر.. مستوطنين يعتقلون موظف أوقاف في الأقصى

جهينة نيوز:

يواصل عشرات المستوطنين ولليوم الثالث على التوالي، اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال، بعد إعادة فتحه بعد الإغلاق الذي استمر 69 يوماً.

وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، صباح اليوم الثلاثاء، في حين انتشرت قوات الاحتلال في ساحات المسجد لحماية المستوطنين أثناء عملية الاقتحام التي تخللها أداء طقوس تلمودية.

وشهد اليومان الماضيان اقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال، في الأيام الأولى من إعادة فتحه.

وفي سياق متصل، اعتقلت شرطة الاحتلال موظف الأوقاف حسام سدر من باحات المسجد الأقصى، واقتادته إلى مركز تحقيق "بين إلياهو" في البلدة القديمة.

وتتواصل دعوات ما تسمى "بمنظمات الهيكل" الاستيطانية لاقتحام المسجد الأقصى، في الوقت الذي يصعد فيه الاحتلال من استهداف المقدسيين وملاحقة المرابطين وإبعادهم عن المسجد لتسهيل اقتحامات المستوطنين، وتنفيذ مخططات ومشاريع تهويدية، وفرض التقسيم الزماني والمكاني.

وفي وقت سابق من اليوم أيضاً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدد من الجرافات بلدة جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة وهدمت ست منشآت تجارية.

وفي إطار تنفيذ مخططاتها العدوانية التهويدية، تصعّد قوات الاحتلال من عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية وخاصة بمدينة القدس المحتلة والأغوار بدعم أمريكي غير محدود لتنفيذ مخططات الضم التي نصت عليها ما تسمى "صفقة القرن" الرامية لتصفية القضية الفلسطينية في ظل تجاهل المجتمع الدولي المطالبات الفلسطينية بالتدخل العاجل لوقف عمليات الهدم وهذه المخططات التي تؤدي إلى تهجير وتشريد الفلسطينيين وبضرورة تطبيق القرار الأممي 2334 الذي يطالب بالوقف الفوري للاستيطان.