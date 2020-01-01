"أوبك+" تقترب من اتفاق تمديد تخفيضات الإنتاج حتى أيلول

جهينة نيوز:

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن دول "أوبك+" تقترب من التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية (9.7 مليون برميل يومياً) حتى أيلول المقبل.

وكانت اتفاقية "أوبك+" دخلت حيز التنفيذ في الأول من أيار وهي تنطوي على خفض إنتاج هذه الدول المصدرة للنفط بمقدار غير مسسبوق، وهو 9.7 مليون برميل يوميا، في الفترة من أيار إلى حزيران من 2020.

ووفقاً للاتفاقية، ستخفض روسيا والسعودية إنتاجهما من النفط بحصة متساوية تبلغ 2.5 مليون برميل يومياً من المستوى الأساس البالغ 11 مليون برميل يومياً.

ويسري الاتفاق مدة عامين، ولكن من تموز إلى كانون الأول 2020، ستقلص دول المجموعة التخفيضات من 9.7 مليون برميل يومياً إلى 7.7 مليون برميل يومياً. وإلى مستوى 5.8 مليون برميل يومياً في الفترة من كانون الثاني 2021 حتى نهاية نيسان 2022، فيما سيكون بالإمكان تعديل قياسات الاتفاق في كانون الأول 2021.

ووفق الصحيفة فإن هذه الدول باتت قريبة من الاتفاق على الحفاظ على الحصة الحالية (9.7 مليون برميل يومياً) لخفض الإنتاج حتى بداية أيلول.

ويُزعم في هذا السياق أن الأطراف قررت عقد مؤتمر عبر الفديو في 4 حزيران الجاري، والذي كان من المقرر إجراؤه في 9 حزيران.

وتُعول السعودية، حسب الصحيفة، على أن يستمر تخفيض دول "أوبك+" لإنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل حتى نهاية هذا العام.

وترى مصادر الصحيفة أن الصفقة تناسب أيضاً روسيا بشكلها الحالي، وأن الطرفين (الرياض وموسكو) يناقشان خيار تسوية يقترح الحفاظ على الحصص الحالية حتى 1 أيلول 2020.