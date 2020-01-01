العدو الصهيوني يمشط الطريق العكسري بمحاذاة السياج الحدودي بين لبنان وفلسطين

جهينة نيوز:

مع استمرار تحليق الطائرات الصهيونية في سماء جنوب لبنان مشطت قوة معادية، صباح اليوم الثلاثاء، الطريق العكسري بمحاذاة السياج حدودي بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وأفاد مراسلون في جنوب لبنان بأنّ قوة صهيونية مدعومة بسيارتين عسكريتين نوع هامر الطريق العسكري نفذت دورية بمحاذاة السياج الحدودي، انطلاقاً من محور تلال الوزاني حتى وادي العسل، مروراً بالشطر الشمالي اللبناني المحتل من بلدة الغجر، وكان عناصر الدورية يتوقفون من حين لآخر لتفقد أجهزة المراقبة المثبتة على هذا السياج وذلك بالتزامن مع تحليق طائرة مسيرة فوق مزارع شبعا ومرتفعات الجولان وسهل الحولة.

وفي الجانب اللبناني، كثّف الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل من دورياتهما الراجلة والمؤللة في نقاط قريبة من هذا الخط ولاسيما عند محاور عين عرب المجيدية وإلى بسطرة لمراقبة الوضع.