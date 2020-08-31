الثقافة تعلن عن جائزة الدولة التشجيعية وتحدد الشروط

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الثقافة عن فتح باب الترشيح لجائزة الدولة التشجيعية بدءاً من 1/6 وحتى 31/8/2020 .

وحددت الشروط الواجب توافرها بالمرشح بأن يكون عربياً سوريا وأمضى في مجالات البحث أو الإبداع مدة لا تقل عن عشر سنوات، وأن يكون إنتاجه منشوراً وذا قيمة متميزة تسهم في تطوير الواقع البحثي النقدي أو الأدبي أو الفني، وألا يكون قد سبق حصوله على جائزة مماثلة وألا يتجاوز عمر المرشح /50/ عاماً بتاريخ تقديمه الطلب.

كما بينت الوزارة الأوراق المطلوبة والتي على المرشح تقديمها شخصياً إلى ديوان وزارة الثقافة أو ديوان المديريات التابعة لها بالمحافظات

وبينت مجالات الجائزة وهي الفنون في إحدى الاختصاصات التالية: الموسيقا- المسرح- السينما- الفنون التشكيلية والتطبيقية- الاتصالات البصرية، والآداب في إحدى الاختصاصات التالية: الشعر - الرواية - القصة القصيرة- المسرحية- أدب الأطفال، والنقد الأدبي والفني والدراسات الأدبية واللغوية والترجمة والعلوم الإنسانية.

وحددت الوزارة القيمة المالية للجائزة التي يحصل عليه الفائز بجائزة الدولة التشجيعية بمبلغ قدره 500.000 ل. س خمسمائة ألف ليرة سورية مع ميدالية تذكارية مع براءتها.

وتعلن أسماء الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية خلال شهر كانون الأول 2020 ويقام حفل لهذا الغرض تسلم فيه الجوائز للفائزين.