مها جنود.. أول مدربة سورية تحترف خارجياً

جهينة نيوز:

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم عن تعاقده مع المدربة السورية مها جنود، للإشراف على تدريب منتخب عمان للسيدات لكرة القدم.

وأوضح الاتحاد نقلا عن الوطن أن جنود ستتواجد مع المنتخب النسائي العماني الذي يستعد لخوض منافسات دورة الألعاب الخليجية في الكويت، بالإضافة إلى المشاركات النسائية المقبلة.

وتعتبر جنود أول مدربة تشرف على فريق للرجال في سورية، وكان ذلك عام 2018 عندما أشرفت على فريق المحافظة الدمشقي، إلى جانب توليها منصب اللجنة النسائية بالاتحاد السوري لكرة القدم، الذي شهد في عهدها تنظيم منافسات الدوري السوري للسيدات موسم 2019-2020.