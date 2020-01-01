العراق.. انطلاق المرحلة الثانية من عمليات ملاحقة "داعش"

جهينة نيوز:

أعلن العميد يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عن انطلاق المرحلة الثانية من عمليات أبطال العراق لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقال في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت على بركة الله، صباح اليوم الثلاثاء المرحلة الثانية من عمليات أبطال العراق لتفتيش مناطق جنوب غربي كركوك، في الحدود الفاصلة مع محافظة صلاح الدين، بمساحة 738.5 كيلو:متر مربع".

وأضاف "تشترك في العملية قطعات الفرقة المدرعة التاسعة ولواء القوات الخاصة دائرة العمليات رئاسة اركان الجيش وفي محور قيادة قوات الشرطة الاتحادية الفرقة الخامسة / الشرطة الاتحادية ولواء المهمات في مقر قيادة قوات الشرطة الاتحادية".

وتابع: "في محور فرقة الرد السريع واللواء الأول/ فرقة الرد السريع وقطعات من اللوائين الثالث والرابع/فرقة الرد السريع، وفي محور قيادة عمليات صلاح الدين، لواء مغاوير قيادة عمليات صلاح الدين والفوج التكتيكي وفوج سوات التابع لمديرية شرطة صلاح الدين، وفي محور الحشد الشعبي في كركوك، قيادة عمليات الشمال للحشد الشعبي".

وأشار رسول إلى أن "العملية تجري بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي وجميع الوكالات الاستخبارية الأمنية".

وأكد أن "العملية تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابية والقاء القبض على المطلوبين".