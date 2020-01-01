2.4 مليار دولار من المانحين لدعم اليمن

الثلاثاء, 2 حزيران 2020 الساعة 11:55 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

2.4 مليار دولار من المانحين لدعم اليمن

جهينة نيوز:

تستضيف الأمم المتحدة والسعودية مؤتمراً للمانحين لليمن، اليوم الثلاثاء، بهدف المساعدة على جمع نحو 2.4 مليار دولار لدعم هذ البلد العربي الذي يعاني سكانه الحرب وفيروس كورونا.

وقال المنظمون في بيان، اليوم: اليمن على حافة الهاوية، وكل المؤشرات تظهر أن كوفيد-19 ينتشر بسرعة في البلاد، بما يفوق قدرة منظومة الصحة الدولية.

من جهتها، قالت ليز جراندي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن لرويترز، قبل أيام من موعد المؤتمر: كل ما هو دون 1.6 مليار دولار يعني أن العملية ستواجه انتكاسات كارثية، مضيفةً: لن نتمكن من توفير الغذاء الذي يحتاجه الناس للبقاء، أو الرعاية الصحية التي يحتاجونها، أو الماء، أو الصرف الصحي، أو التغذية التي تساعد على إنقاذ مليوني طفل يمني مصابين بسوء التغذية، من الموت.

وتلقت الخطة الإنسانية التي تجري بتنسيق من الأمم المتحدة وعوداً بمنح 3.2 مليار دولار العام الماضي، لكنها لم تحصل إلا على 474 مليون دولار منذ بداية عام 2020، حسبما قال مارك لوكوك، مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة، مضيفاً أن معظم الوكالات ستفلس في غضون أسابيع


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