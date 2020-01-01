مرتضى يرد على سراج الدين: الأهلي مكسور العين

جهينة نيوز:

ردّ مرتضى منصور، رئيس الزمالك، على تصريحات محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة الأهلي، التي ألمح خلالها لكسر عين مسؤولين كبار في أندية أخرى.

وقال مرتضى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: الأهلي ومجلسه مكسورة عينهم، في إشارة إلى أزمة النادي الأهلي مع تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأحمر.

وأضاف: "أنت مالك بنادي الزمالك"؟ جمهور الزمالك الحقيقي لا يدعمك، ونحن ندافع عن الأهلي عندما تهاجمه جماهيره، "محدش كسر عنينا"، وأنت ومجلس إدارتك اللي مكسور عنيهم".

وتابع: لم أحصل على فيلا في دبي، ولم تحول لي الملايين مثلما حولت لمجلس إدارة الأهلي، "ناديك هو المكسور عينه وليس أنا".

وأكمل رئيس نادي الزمالك: لماذا لاترد على تركي آل الشيخ بدلاً من إدخال نادي الزمالك في حديثك، وأنتم تترجوا تركي آل الشيخ من أجل أن يطوّر لكم القناة ويحل مشكلة حسام عاشور.

ووجّه رئيس الزمالك، رسالة لعضو مجلس إدارة الأهلي: لا تقحم الزمالك في أزمتك، ومن الأفضل أن ترد على من وصف مجلسك بعدم وجود رجال به.

واختتم مرتضى منصور تصريحاته قائلاً: أنت تقوم بهذه الشوشرة، حتى تنسي جماهير الأهلي المشكلة التي أنت فيها، وتريد إدخال الزمالك في مشكلة، وأنا لا أريد شيئاً من تركي آل الشيخ سوى صداقته.

ونشبت أزمة بين تركي آل الشيخ وإدارة النادي الأهلي، ابتدأت بالتراشق الكلامي في "فيسبوك"، لتزيد الأمور تعقيداً بين الطرفين وتتحول لتقديم بلاغات وإقامة دعاوى قضائية ضد بعضهما البعض.