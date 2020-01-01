باريس "لاتستطيع التنفس"

جهينة نيوز:

تظاهر العشرات من المناوئين للعنصرية أمام السفارة الأمريكية في باريس، اليوم، دعماً للمتظاهرين الأمريكيين ضد جريمة قتل جورج فلويد ضحية الفكر العنصري المستشري في المجتمع الأمريكي والذي أدت وفاته خنقاً تحت أقدام الشرطة الأمريكية الأسبوع الماضي لاضطرابات في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة "رويترز" أنّ المتظاهرين تجمهروا أمام مبنى السفارة وحملوا لافتات تندد بالعنصرية وتطالب بإحقاق العدالة في قضية فلويد كتب على بعضها "العنصرية تخنقنا" و"العدالة لفلويد" و"لا أستطيع التنفس" وهي آخر كلمات رددها فلويد بينما كان أحد عناصر الشرطة البيض يضع ركبته على عنقه.

وقال دومينيك سوبو رئيس جماعة فرنسية لمكافحة العنصرية ساعدت على تنظيم الاحتجاج: جورج فلويد كان ضحية لجريمة عنصرية وقتل عنصري في الولايات المتحدة.

وحثّ المنظمون في بيان على تضامن واسع بين الجماعات المناهضة للعنصرية في فرنسا للتنديد بجريمة شائعة للأسف في الولايات المتحدة.

وجاء في البيان: ندعو أيضاً إلى أقصى قدر من الحزم في فرنسا بما في ذلك على مستوى الدولة حيث تم الإبلاغ في الآونة الأخيرة عن أعمال عنصرية للشرطة