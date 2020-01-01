غداً.. انخفاض ملموس على درجات الحرارة

جهينة نيوز:

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقّعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية، اليوم، أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً خلال ساعات المساء والليل مع فرصة لهطل أمطار محلية متفرقة بدءاً من المنطقة الساحلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط خلال ساعات بعد الظهر والمساء والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة يوم غد لتصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية من المطر تكون مصحوبة بالرعد أحياناً في المنطقة الساحلية والوسطى والشمالية الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة أيام:

الثلاثاء الأربعاء الخميس

دمشق 34/17 30/14 32/16

القنيطرة 29/16 25/13 27/15

درعا 32/16 28/13 30/15

السويداء 30/15 26/12 28/14

حمص 30/15 26/12 28/14

حماة 33/18 29/15 31/17

الحسكة 39/16 35/13 37/15

اللاذقية 28/20 24/17 26/19

طرطوس 28/20 24/17 26/19

حلب 32/17 28/14 30/16

إدلب 30/17 26 /14 28/16

ديرالزور 39/22 35/19 37/21

الرقة 38/20 34/17 36/19