بعد التصدي لجائحة كورونا فريق حكومي يزور محافظات البلاد.. والبداية اليوم من حلب

جهينة نيوز:

بعد التصدي لجائحة كورونا وعودة عجلة الاقتصاد إلى الدوران تبدأ الحكومة جولات ميدانية في عدد من المحافظات للاطلاع على واقع الخدمات والاستماع من الفعاليات الاقتصادية بمختلف شرائحها على الصعوبات التي يواجهونها والحلول المقترحة ومتابعة ما تم اقراره سابقاً وآليات تنفيذه.

وحسبما نقلت “الوطن” فان عدد من الوزراء سيتوجهون تباعاً الى المحافظات السورية لعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بهدف إشراك كل الفعاليات بصناعة القرار الاقتصادي والاطلاع على الواقع المعيشي والصعوبات التي تواجه المواطنين وسبل معالجتها ضمن الامكانيات المتوافرة.

وتبدأ الزيارات من محافظة حلب اليوم الثلاثاء، حيث علمت الصحيفة ان المحافظة من المقرر أن يزورها ٧ وزراء بهدف إجراء تقييم ما تم تنفيذه بعد اجتماع مجلس الوزراء السابق في المحافظة، إضافة إلى تقييم كفاية الوضع (الطاقوي) من كهرباء ونفط لنشاط المحافظة الاقتصادي والاجتماعي ومقترحات تعزيز المنظومة الطاقوية، وتقييم تعافي القطاع الصناعي ولاسيما لدى القطاع الخاص وفي المدن والمناطق الصناعية وتقييم مقترحات الدعم المطلوب ولاسيما بعد فترة التعطل السابق.

كما سيتم تقييم واقع الأسواق والاسعار، ناهيك عن الاجتماع مع ممثلي الفعاليات الاقتصادية ومناقشة صعوبات عملهم ومقترحات تذليلها، مع تقديم تقرير حول واقع عمل المنظومة المالية والمصرفية العامة والخاصة في المحافظة والتركيز على تقوية البنية المصرفية لتكون قطبا ماليا يلبي متطلبات العاصمة الاقتصادية في المستقبل.

هذا وسيتم أيضا الاطلاع على كفاية وكفاءة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا في المحافظة والتدقيق في مدى سلامة وجاهزية المؤسسات التربوية والتعليمية بهدف تقديم خدماتها يأفضل شروط السلامة الصحية والكفاءة الفنية.

لتستكمل الزيارات فيما بعد ضمن برنامج زمني إلى مختلف المحافظات على مدار الاسبوعين القادمين.