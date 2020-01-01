X
Desktop: Size >= 1024
Desktop: Size <= 1024
Tablate portrait: Size <= 800
Tablate portrait: Size <= 768
Small tablate landscape: Size <= 600
Mobile landscape: Size <= 480
Mobile portrait: Size <= 320
الصفحة الرئيسية
|
أكتب مقالتك في منبر جهينة
|
أعلن معنا
|
اتصل بنا
جهينة نيوز
أحد المتظاهرين ضد العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية يستولي على مصفحة من الحرس الوطني و الشرطة تلاحقه ؟!
أبراج الثلاثاء 2 حزيران مع سمر عمران
اعلام العدو: موظف بمكتب نتنياهو مصاب بكورونا
بالفيديو - شاهد العاصمة الامريكية واشنطن تحترق
هبوط الأسهم الأمريكية في ظل الاحتجاجات الواسعة ضد العنصرية
الجعفري: قوات الاحتلال الأمريكي والتركي ترتكب إرهاباً اقتصادياً يرقى إلى مستوى جرائم الحرب بحرق المحاصيل
منظمة الصحة العالمية: لا دليل على تغير قوة فيروس كورونا
رجل دين سعودي في تعليقه على الاحداث في الولايات المتحدة لا يجوز الاحتجاج والمظاهرات
ترامب يبلغ بوتين بفكرة عقد قمة لدول "G7" بمشاركة روسيا
الجيش الليبي يستعيد السيطرة على الأصابعة
يرغب بالمزيد من القمع .. ترامب يصف حكام الولايات بالضعفاء و حظر تجوال في واشنطن
الذكاء الاصطناعي يكشف عن الوجه الحقيقي لنابليون.. صورة
لماذا مُنعت الشبح الامريكية "إف-35" من التحليق بسرعات عالية ..؟
العثور على بالون امريكي خاص بإشعال الحرائق في محافظة السويداء
شاهد.. موضة الكمامات الجديدة بصور مستخدميها!
القائمة الرئيسية
الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
أحد المتظاهرين ضد العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية يستولي على مصفحة من الحرس الوطني و الشرطة تلاحقه ؟!
الثلاثاء, 2 حزيران 2020 الساعة 01:05 |
سياسة
,
عالمي
Your browser does not support the video tag.
شارك
|
أخبار ذات صلة
هبوط الأسهم الأمريكية في ظل الاحتجاجات الواسعة ضد العنصرية
ايران: أمريكا التي تدعي أنها تقاتل الدول الأخرى من أجل الحرية نشهدها اليوم تقتل شعبها
اسعار المواد الغذائية في أميركا تسجل ارتفاعا هو الاعلى منذ 46 عاما
بوتين: لم تبدأ محادثات جدية مع أمريكا حول معاهدة "ستارت - 3"
ألمانيا: قطع أمريكا علاقتها مع منظمة الصحة "انتكاسة خطيرة"
اقرأ المزيد...
اعلام العدو: موظف بمكتب نتنياهو مصاب بكورونا
بالفيديو - شاهد العاصمة الامريكية واشنطن تحترق
ترامب يبلغ بوتين بفكرة عقد قمة لدول G7 بمشاركة روسيا
يرغب بالمزيد من القمع .. ترامب يصف حكام الولايات بالضعفاء و حظر تجوال في واشنطن
لماذا مُنعت الشبح الامريكية إف-35 من التحليق بسرعات عالية ..؟
ايران: أمريكا التي تدعي أنها تقاتل الدول الأخرى من أجل الحرية نشهدها اليوم تقتل شعبها
نحو 2.93 مليون من سكان هونغ كونغ يوقعون على عريضة لدعم تشريع الأمن الوطني
الخارجية الصينية: الاحتجاجات في الولايات المتحدة تكشف عن خطورة مشكلة التمييز العنصري
الخارجية الروسية تصف مزاعم تورط موسكو بأعمال الشغب في الولايات المتحدة بالأساليب القذرة
بلومبرغ: الصين توقف بعض المشتريات الزراعية الأمريكية
سيارة شرطة تدهس المحتجين في أحد شوارع نيويورك
الكرملين: نحن بحاجة لتفاصل حول دعوة ترامب لـG7
طهران تعد بالرد على أي خطأ من العدو وتأسف للعنف الحاصل في أمريكا
إيران تعلن استعدادها لمواصلة شحناتها النفطية إلى فنزويلا
الكونغرس الأمريكي يحضر لضربة جديدة ضد الصين
أضف تعليق
أخبار اخرى
أحد المتظاهرين ضد العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية يستولي على مصفحة من الحرس الوطني و الشرطة تلاحقه ؟!
أبراج الثلاثاء 2 حزيران مع سمر عمران
اعلام العدو: موظف بمكتب نتنياهو مصاب بكورونا
بالفيديو - شاهد العاصمة الامريكية واشنطن تحترق
تابعونا على فيس بوك
تصفح المزيد
خدمة RSS
شكاوى القراء
محاربة الارهاب
أحوال الطقس
مكتبة جهينة
أسعار العملات
النشرة البريدية
الأكثر مشاهدة
أبراج الاثنين 1 حزيران مع سمر عمران
بالفيديو - شاهد العاصمة الامريكية واشنطن تحترق
حرف واحد يطيح بمسؤول مصري
محمد هنيدي يصدم جمهوره بعد تبريره لأسباب غيابه عن جنازة حسن حسني!
الأكثر مناقشة
وزارة الداخلية في سورية: قرار إيقاف دخول الرعايا العرب والأجانب إلى البلاد مازال سارياً
تصنيفات الأخبار الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
جميع الحقوق محفوظة © 2008-2020
بوابة جهينة الاخبارية
.