أبراج الثلاثاء 2 حزيران مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مقنع ومحظوظ عادة ويظف سحره الشخصي لشق طريقه ويتميز بذوقه المنزلي الراقي ولايعرف الحلول الوسط.. ونادراً مايعيش عوزاً مادياً ولديه مزايا قيادية ومرح ويشعر بجمال الحياة.

بالفترة القادمة عبء بميدان العمل وللبعض استرداد دين والبعض سفر وللبعض ارتباط وللبعض شراكة أو عقد مهني أو عاطفي.. حظاً سعيداً.

الحمل:

جرّب أن تكون واثقاً من نفسك ولاتجادل وانتبه من الانفعال لاسيما مع الشركاء بإمكانك أن تنجز عملك وتقيم لقاء بشرط أن تكون هادئاً ولاتستعجل بإعطاء موافقة قبل الاستماع إلى النصائح لأنك في المساء وضعك أفضل وتعالج مسائل مالية وربما هناك مرافقة مريض أو تهتم بوضعك الصحي وتنظيم أعمال جديدة أو فواتير.

الثور:

نظّم وقتك وواجباتك وجرّب طلب المساعدة والتعاون كي لا تتأخر وتؤجل عملك.. فترة متطلبة، من المساء والغد فترة متوترة ترغب بتجربة جديدة وربما طباعك صعبة ويصعب التعامل معك.. نهارك صعب لكن المساء لاتترك انطباعاً سلبياً لاسيما على صعيد الشراكة.

الجوزاء:

الفترة جيدة ومحظوظة ولاعذر لديك.. انطلق وجرب تقديم المساعد للمحيط والظروف مشجعة وتنجح لقاءاتك على أنواعها وفي المساء تكثر الأعباء وقد تسبب توتراً وقلقاً لكن لاتسمح لهذا التراكم أن يؤثر على عملك وربما تنتقل من مكان إلى آخر.

السرطان:

لاتنجرف وراء حماستك واهتم بوضعك الصحي وافتح أبواب الحوار مع العائلة، في المساء تستلم شيئاً جديداً وتفرح لوقوف الأحبة إلى جانب لأنك تخفف العمل وتعيش لهواً وتسلية وتغيير مكان الإقامة والتفاهم سيد الموقف في المساء.

الأسد:

توسع دائرة تعارفك ومرونة بالحوار.. فترة فيها منفعة وخير وفي المساء ربما فترة صعبة قليلاً فيها زوار وأعطال لذلك خفف الملاحظات الجارحة والانتقاد وابتعد عن إثارة المتاعب.

العذراء:

نجاح وتفاوض يخص المال أو الراتب ومفاجأة مالية وفي المساء تعبر عن رأيك بوضوح أكثر.. التقصير ممنوع وربما تقلق بشأن أحد الأخوة وانتبه على مصورفك في الليل حركة وتعامل مع الجيران أو الأخوة.

الميزان:

مايزال نهارك جيد بوجود القمر في برجك وتجد نفسك تطرح أفكاراً جديدة وفي المساء وبانتقال القمر من برجك توافق على أمور فيها عقد مالي وتشعر بقوة العاطفة وتجد حلاً ونقاشات أو تتلقى مساعدة مالية.

العقرب:

نهار مثمر ونشيط ومليء بالحماسة وتحدد مسارك وهدفك بعد وصول القمر إلى برجك بعد الظهر حيث تتلقى أخباراً جميلة وتنفض غبار التعب عنك والجو مطمئن .. يومان قادمان جميلان وتجد حلولاً مختلفة وترتفع نسبة النجاح عندك.

القوس:

ترفهي عن النفس ونشاطات اجتماعية وحظوظ على كل المستويات وتتحرك بذكاء لكن انتبه من تأخير وفوضى بفي المساء لأنه يحمل لك فتوراً وتحتاج لوقوف الناس الطيبة معك وتتعرض للتحديات ولا تخالف القوانين في المساء.

الجدي:

نهار متعب جرّب التنفس وتقديم أفضل مالديك لاتستخف بالعمل ولا تجازف بمركزك الاجتماعي لأن النهار غير مستقر.. في المساء مرحلة إيجابية ومباحثات مع الأصدقاء فترة جريئة تتحرك بكل الاتجاهات.

الدلو:

نجدك غير ماكنت عليه في السابق.. تستعد وتتحرك لجديد وتجري مفاوضات وتدخل فترة متعبة في المساء فيها تعامل مع الغرباء والمسؤولين ويجب أن تترك صورة جيدة عنك.

الحوت:

تلعب دور الحكم في النزاعات وتتمكن من معالجة الأمور بموضوعية وتصل إلى انسجام مع مختلف الأطراف والظروف مناسبة لك وتحصل على فرص وفي النهار أمور مالية مشتركة وفي المساء تنهي شيئاً قديماً وربما تقييم لوضع فيه تحريك أوراق ومعاملات وربما تستقبل زواراً.