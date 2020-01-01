اعلام العدو: موظف بمكتب نتنياهو مصاب بكورونا

جهينة نيوز:

افادت وسائل اعلام العدو الاسرائيلي باصابة موظف يعمل بمكتب نتنياهو بفيروس كورونا المستجد.

و كشف موقع كان العبري ان موظف في مكتب نتانياهو تبين إصابته بفيروس كورونا.

و اكدت القناة 13 العبرية نبأ إصابة موظف يعمل في مكتب رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو بفيروس كورونا يجري الفحص حول ما إذا كان على اتصال مع نتنياهو ومحيطه وما إذا كان سيُطلب منهم الدخول إلى العزل .

و اضافت القناة العبرية ان التحقيق حول الموظف المصاب بفيروس كورونا من مكتب نتانياهو يظهر أنه كان في غرفة واحدة مع بنيامين نتنياهو ليلة السبت والآن يتم التحقق من من مخالطته أو اقترابه الشديد من نتنياهو أو من فريقه ومرافقيه.

المصدر: وسائل اعلام العدو