يرغب بالمزيد من القمع .. ترامب يصف حكام الولايات بالضعفاء و حظر تجوال في واشنطن

جهينة نيوز:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن معظم حكام الولايات في بلاده "ضعفاء"، ودعا إلى تشديد الإجراءات ضد ما وصفه بـ أعمال العنف التي صاحبت الاحتجاجات في اشارة منه الى الاحتجاجات المناهضة للعنصرية و هو ما يشير الى رغبته بتأجيج عنف الشرطة.

من جهتها، أعلنت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، موريل باوسر، بدء حظر التجوال من السابعة مساء لمدة يومين.

وبدأت الاحتجاجات بعد أن أظهر مقطع مصور سجله أحد المارة على هاتفه المحمول لحظة إلقاء الشرطة القبض على جورج فلويد (46 عاما)، وصور شرطيا يقيده أثناء الضغط بركبته على عنق فلويد الذي كان يئن قائلا "من فضلك، لا أستطيع التنفس".

وأثار مقتل فلويد موجة غضب في جميع أنحاء الولايات المتحدة من أسلوب معاملة الشرطة للأمريكيين من أصل أفريقي، وهو ما نتج عنه حالة استقطاب سياسي وعرقي , و يدعو المحتجين الى محاسبة الشرطي و الكف عن التمييز العنصري.