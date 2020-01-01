لماذا مُنعت الشبح الامريكية "إف-35" من التحليق بسرعات عالية ..؟

جهينة نيوز:

وضعت وزارة الدفاع الأمريكية قيودًا صارمة على المقاتلة "إف-35 لايتينغ II" من الجيل الخامس، حيث منع عليها الاستمرار في الطيران بسرعات تفوق سرعة الصوت مدة تزيد عن 40-50 ثانية.

وفي حال الاستخدام الأطول للسرعة فرط الصوتية، فإن ذلك يؤدي إلى تلف غطاء تقنية "التخفي" والهوائيات بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وأدى هذا القرار إلى جدل واسع حول ملاءمة أغلى مشروع أمريكي عسكري في إنتاج طائرات من الجيل الخامس.

يقول منتقدو المقاتلة الأمريكية عدم القدرة على الطيران بسرعات عالية يجعل فرصة تفوقها في معركة جوية مع خصم قوي معدومة.

بينما يعتقد الطيار الذي يختبر المقاتلات لدى شركة " لوكهيد مارتن" الأمريكية، بيل فلين، أن القيود لن تؤثر على القدرات القتالية للمقاتلة.

ونقلت صحيفة "Popular Mechanics" قول فلين "إن الضرر قد حدث أثناء اختبار المقاتلة في أوضاع خارجة عن الحد، والطيران بسرعات عالية لعدة ساعات، بينما في المعركة الحقيقية لن يقوم أحد بذلك".