العثور على بالون امريكي خاص بإشعال الحرائق في محافظة السويداء

جهينة نيوز:

سقط بالون غاز خاص بإشعال الحرائق في أراض زراعية في ريف محافظة السويداء ، اليوم الاثنين، تبين بعد الكشف أنه أمريكي الصنع يستعمل لإشعال الحرائق.

و تم العثور على بالون ضمن الأراضي الزراعية بين قريتي سهوة بلاطة ورساس بريف السويداء الجنوبي وتبين أنه صناعة أمريكية ويحتوي على غاز يستعمل لإشعال الحرائق حيث كُتب عليه تحذير من تعريضه لأشعة الشمس أو اقترابه من خطوط الكهرباء، وذلك بحسب الضبط المنظم أصولاً حول الحادثة والموجود في قيادة شرطة محافظة السويداء برقم 196 وتاريخ 1-6-2020.

يذكر أن عددا من الحرائق في الأراضي الزراعية انتشرت في جنوبي وشرقي سوريا خلال الأيام الماضية من دون العثور على الفاعلين.

وكانت طائرات تابعة للجيش الأمريكي أقدمت منذ ايام على إحراق أكثر من 2500 دونم من حقول القمح والشعير عبر رميها "بالونات حرارية" فوق الأراضي الزراعية في خمسة قرى بريف بلدتي تل براك والهول جنوب شرقي الحسكة.