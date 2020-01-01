نحو 2.93 مليون من سكان هونغ كونغ يوقعون على عريضة لدعم تشريع الأمن الوطني

جهينة نيوز:

وقّع نحو 2.93 مليون شخص من سكان هونغ كونغ على عريضة لدعم تشريع الأمن الوطني خلال حملة استمرت ثمانية أيام في أنحاء هونغ كونغ، حسبما أعلن منظم الحملة اليوم (الإثنين).

وخلال مؤتمر صحفي اليوم، قال تام ييو-تشونغ، أحد منظمي الحملة: "نأمل من خلال التوقيع على العريضة أن نعرب عن دعم سكان هونغ كونغ الكامل للقرار الصحيح" بشأن تأسيس وتحسين النظام القانوني وآليات إنفاذ القانون لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لحماية الأمن الوطني، على مستوى الدولة.

وتمت الموافقة على قرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهو أعلى هيئة تشريعية في الصين، يوم الخميس حيث صوت نواب المجلس الوطني الـ13 لصالحه بأغلبية ساحقة.

وخلال حملة توقيع العريضة في هونغ كونغ، والتي تم إطلاقها في 24 مايو واختتمت أمس الأحد، تم جمع ما يقرب من 1.84 مليون توقيع في أكشاك مقامة في الشوارع، كما وقع 1.09 مليون شخص آخر على العريضة عبر الإنترنت.

وتم تنظيم هذه الحملة من قبل منظمة تم تأسيسها حديثا تسمى الجبهة المتحدة لدعم تشريع الأمن الوطني.

ووفقا للمنظمة، فقد انضم 2074 شخصا من جميع مناحي الحياة في مجتمع هونغ كونغ إلى المنظمة كجهات راعية، مع 1023 مجموعة من مختلف القطاعات التي أصبحت مجموعات داعمة.

المصدر: شينخواا