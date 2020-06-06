التعليم العالي تحدد موعد امتحان اللغة الأجنبية للقيد بدرجة الماجستير

الإثنين, 1 حزيران 2020 الساعة 15:06 | شؤون محلية, تعليم

التعليم العالي تحدد موعد امتحان اللغة الأجنبية للقيد بدرجة الماجستير

حهينة نيوز:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إجراء امتحان اللغة الأجنبية للقيد بدرجة الماجستير “استثنائي” في السادس من شهر حزيران الجاري.

وأشارت الوزارة إلى أنها حددت يوم السبت 6-6-2020 موعداً لإجراء امتحان اللغة الأجنبية للقيد بدرجة الماجستير “استثنائي” بدلاً من الموعد السابق الذي كان في الرابع عشر من آذار الماضي وتم إلغاؤه نتيجة الاجراءات المتخذة في إطار التصدي لفيروس كورونا.

ويجري امتحان اللغة الأجنبية أربع مرات خلال السنة الواحدة ويعد النجاح فيه شرطاً للقبول في برامج الماجستير والدكتوراه في الجامعات السورية.


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