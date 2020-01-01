مارتيني: أولويات وزارة السياحة صحة المواطنين وتقديم الخدمات بسوية عالية

جهينة نيوز:

في ظل عودة افتتاح المنشآت السياحية والالتزام بالاشتراطات الموضوعة حرصاً على سلامة المرتادين والعاملين والمستثمرين، اجتمع وزير السياحة المهندس رامي مرتيني مع مدراء السياحة في المحافظات من خلال خدمة televconference، وذلك بحضور معاون وزير السياحة المهندس غياث الفراح ومديري الجودة والرقابة السياحية وسياحة ريف دمشق.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة آلية استئناف العمل في المنشآت والتقيد باحتفاظ إدارة المنشأة بسجل بيانات لجميع العاملين لديها يتضمن وسائل الاتصال ومكان السكن والقاطنين فيه وكل الشروط التي أقرتها اللجنة المشكلة من وزارات السياحة، الإدارة المحلية والبيئة والداخلية والتقييم المستمر وتقديم الدعم والمشوره الفنية والخبرة عبر لجان الضابطة العدلية في المحافظات والدوريات المشتركة بالتعاون مع الجهات الشريكة العامة مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الصحة، البلديات بهدف الالتزام التام و الدقيق في المعايير المطلوبة.

وأكد مارتيني أن أولويات وزارة السياحة صحة وسلامة المواطنين، منوهاً بتقديم الخدمات السياحية بسوية عالية.